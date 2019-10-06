«Лион» уступил аутсайдеру

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Единственный мяч на 90-й минуте провел нападающий Роберт Берич.

До этой встречи «Сент-Этьен» занимал последнее место. Теперь «зеленые» располагаются на 13-й строчке турнирной таблицы, а «Лион» – на 14-й.

«Лион» – соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов.