«Лион» уступил аутсайдеру - Советский спорт
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06 октября 2019 23:58ФутболКоноплев Александр

«Лион» уступил аутсайдеру

В последнем матче девятого тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» дома обыграл «Лион» – 1:0.

Единственный мяч на 90-й минуте провел нападающий Роберт Берич.

До этой встречи «Сент-Этьен» занимал последнее место. Теперь «зеленые» располагаются на 13-й строчке турнирной таблицы, а «Лион» – на 14-й.

«Лион» – соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов.

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