Сергей Силкин – о «Динамо»: Сейчас самый правильный момент для смены тренера - Советский спорт
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07 октября 2019 02:00ФутболКоноплев Александр

Сергей Силкин – о «Динамо»: Сейчас самый правильный момент для смены тренера

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал увольнение из клуба Дмитрия Хохлова.

Специалист ушел из команды, оставив ее на 15-м месте.

– Когда команда не добивается поставленных задач, нужно менять тренера. Это естественный процесс для любого коллектива. Думаю, сейчас самый правильный момент для смены тренера. Наступает пауза на игры национальных сборных, и у нового наставника будет какое-то время, чтобы познакомиться с командой, – приводят слова Силкина «Известия».

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