Гонсало Игуаин: «Интер» был самой крепкой командой в чемпионате, но «Ювентус» проявил характер Гол аргентинца принес «Ювентусу» победу над «Интером».

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Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин подвел итоги матча седьмого тура серии A с «Интером» (2:1) на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

«Это была отличная игра со стороны «Ювентуса», – приводит Football Italia слова 31-летнего аргентинца. – «Интер» был самой крепкой командой в лиге, одержав шесть побед в шести матчах. Мы играли с характером и настроем. Рад, что забираем победу домой.

Отсутствие в стартовом составе? Тренер принял такое решение. Пауло (Дибала) здорово смотрелся в последнее время, так что оно было понятно. Все, что я могу сделать, – это быть готовым к тому, чтобы помочь команде, когда выйду на поле. К счастью, мне это удалось».

Напомним, Игуаин вышел на замену во втором тайме и на 80-й минуте забил победный гол. «Ювентус» набрал 19 очков и опередил «Интер», возглавив турнирную таблицу серии A.