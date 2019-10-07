Гонсало Игуаин: «Интер» был самой крепкой командой в чемпионате, но «Ювентус» проявил характер - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 октября 2019 09:21ФутболЛипкин Антон

Гонсало Игуаин: «Интер» был самой крепкой командой в чемпионате, но «Ювентус» проявил характер

Гол аргентинца принес «Ювентусу» победу над «Интером».

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин подвел итоги матча седьмого тура серии A с «Интером» (2:1) на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

«Это была отличная игра со стороны «Ювентуса», – приводит Football Italia слова 31-летнего аргентинца. – «Интер» был самой крепкой командой в лиге, одержав шесть побед в шести матчах. Мы играли с характером и настроем. Рад, что забираем победу домой.

Отсутствие в стартовом составе? Тренер принял такое решение. Пауло (Дибала) здорово смотрелся в последнее время, так что оно было понятно. Все, что я могу сделать, – это быть готовым к тому, чтобы помочь команде, когда выйду на поле. К счастью, мне это удалось».

Напомним, Игуаин вышел на замену во втором тайме и на 80-й минуте забил победный гол. «Ювентус» набрал 19 очков и опередил «Интер», возглавив турнирную таблицу серии A.

Была зеленая – стала черная. Туктамышева показала новую короткую программу Экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева легко выиграла короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга – с новой музыкой и очень высокими оценками. 26.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy Брайан Орсер: Благодаря конкуренции Медведева и Туктамышева могут сделать шаг вперед
Байрамян оформил дубль в ворота ЦСКА. Видео всех голов 12-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 12-го тура чемпионата России. 06.10.2019 17:00 Футбол
Лукас Сантос: Пауза на сборную пойдет нам на пользу, чтобы поставить голову на место После матча ЦСКА – «Ростов» полузащитник армейцев Лукас Сантос поделился впечатлениями от игры. 06.10.2019 19:50 Футбол Григорьевская Юлия
Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев
Еще по теме:
Соболев вызван в сборную России вместо Смолова Чемпион UFC Уиттакер проиграл Адесанье нокаутом во 2-м раунде (видео) Нурмагомедов – о бое против Фергюсона: Буду пахать и готовиться
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Армия разбилась о стену Самонова. Как «Витязь» победил чемпионов Команда из Подмосковья одолела ЦСКА 2:1 и продлила серию побед до десяти матчей. А ее вратарь Александр Самонов отразил 44 броска. 03.10.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Мастер-класс на дорожку. Туктамышева разгромила соперниц в Петербурге Елизавета Туктамышева вслед за короткой программой уверенно выиграла и произвольную на этапе Кубка Санкт-Петербурга, чисто исполнив еще два тройных акселя. 27.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Цорн и попкорн. Отарик о быках и мясе Перед игрой «Краснодара» и «Спартака» пламенный обозреватель нашел свой угол зрения на футбол. 06.10.2019 17:00 Футбол Кушанашвили Отар
Новости Все новости: Керлинг
09:30 Футбол Милан Шкриньяр: «Интеру» во многом нужно прибавить, и в этом вся красота
09:21 Футбол Гонсало Игуаин: «Интер» был самой крепкой командой в чемпионате, но «Ювентус» проявил характер
09:11 Футбол Месси стал первым игроком в XXI веке, забивавшим в 16 сезонах примеры подряд
06:44 Хоккей «Айндерс» победили «Виннипег»
06:38 Хоккей Покер Манты принес «Детройту» победу над «Далласом»
06:30 Хоккей «Каролина» одержала волевую победу над «Тампой-Бэй»
02:00 Футбол Сергей Силкин – о «Динамо»: Сейчас самый правильный момент для смены тренера
01:40 Футбол Максим Деменко: «Краснодару» повезло, что «Спартак» сейчас в таком состоянии
01:20 Баскетбол Серджио Скариоло: Буду рад видеть «Химки» в «Финале четырех» Евролиги
01:05 Олимпиада Юрий Ганус: Нам предлагали закрыть РУСАДА
00:40 Футбол «Ростов» подтвердил, что Карпину задали один вопрос на пресс-конференции
00:33 Футбол Сергей Кирьяков: Поражение от «Локомотива» опустило «Зенит» на землю
00:19 Олимпиада Юрий Ганус – о новых обвинениях в адрес России: Ситуация критическая
00:11 Авто/Мото На гонках в Украине автомобиль сбил человека
23:58 Футбол «Лион» уступил аутсайдеру
23:53 Футбол «Барселона» разгромила «Севилью»
23:44 Футбол «Ювентус» нанес «Интеру» первое поражение в сезоне
23:40 Футбол Месси забил впервые с 20 июня
23:20 Футбол Максим Калиниченко: Тедеско не понимает, куда идет
22:51 Футбол Сергей Кузнецов: Думаю, пауза на матчи сборных пойдет «Спартаку» на пользу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика