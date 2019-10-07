Денис Глушаков: Планирую открыть сеть «Глушаковские бани»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал в инстаграме фотографию из бани.
Компанию 32-летнему игроку составил защитник «Торпедо» Роман Шишкин и полузащитник «Химок-2» Михаил Тихонов, сын бывшего игрока «Спартака» Андрея Тихонова.
«Отлично попарились. Заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане и показали, как держать веники. Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани». Вход для жен обязательно сделаю бесплатный», – подписал фотографию Глушаков.
Один из комментариев оставил голкипер «Спартака» Александр Максименко, который написал «Какие люди».
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