Александр Бубнов: Впечатление, будто ЦСКА продолжает игры Лиги Европы ЦСКА проиграл «Ростову» в 12-м туре премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победе «Ростова» над ЦСКА (3:1) в 12-м туре премьер-лиги на «ВЭБ Арене» в Москве.

«Ростовчане могли забивать еще больше, у них были моменты, которые они не реализовали, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Так что результат полностью по игре. Такое впечатление, будто ЦСКА продолжает игры Лиги Европы. Они точно такие же: нехватка скорости, ошибки сзади, невнятная игра впереди».

Напомним, дубль в матче с ЦСКА сделал полузащитник Хорен Байрамян, еще один гол на счету форварда Элдора Шомуродова.

«Ростов» набрал 26 очков и вместе с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Зенитом» возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги.

Добавим, что в двух матчах Лиги Европы ЦСКА проиграл с общим счетом 1:7 – «Лудогорецу» (1:5) и «Эспаньолу» (0:2).