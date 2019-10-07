Евгений Чернов: Лидерство «Ростова»? Не нужно зацикливаться на этом «Ростов» лидирует в премьер-лиге вместе с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Зенитом».

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Защитник «Ростова» Евгений Чернов после матча 12-го тура премьер-лиги с ЦСКА (3:1) на «ВЭБ Арене» в Москве высказался о том, что команда находится в группе лидеров чемпионата.

«Мы не смотрим в турнирную таблицу, – приводят «Известия» слова 26-летнего Чернов. – Стараемся идти от матча к матчу и быть максимально сконцентрированными. Не нужно зацикливаться на том, на каком месте мы сейчас. Главное, как мы завершим сезон».

Напомним, после победу над ЦСКА у «Ростова» стало 26 очков. Вместе с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Зенитом» команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

В следующем туре 19 октября «Ростов» сыграет с «Зенитом» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.