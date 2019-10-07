Владислав Игнатьев: У «Локомотива» был удачный отрезок, обидно только, что не прошли «Балтику» «Локомотив» побеждает в четырех матчах подряд в премьер-лиге.

Загрузка...

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал победную серию команды в чемпионате, которая на данный момент составляет четыре матча.

«Считаю, что это был удачный отрезок для «Локомотива», – приводят «Известия» слова 32-летнего игрока. – Набрали максимальное количество очков в чемпионате России.

Единственное, обидно, что не смогли пройти «Балтику» в Кубке. Но теперь у нас должно быть больше сил на Лигу чемпионов и чемпионат России».

Напомним, начиная с сентября «Локомотив» поочередно победил «Сочи» (1:0), «Оренбург» (3:2), «Зенит» (1:0) и «Арсенал» (2:1).

После 12 туров команда возглавляет турнирную таблицу, опережая по дополнительным показателям «Ростов», «Краснодар» и «Зенит», у которых также по 26 очков.

В следующем туре 18 октября «Локомотив» сыграет в гостях с «Ахматом».