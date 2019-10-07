Вальдес уволен с поста главного тренера «Барселоны» U19 «Барселона» сообщила об увольнении Виктора Вальдеса с поста главного тренера юношеской команды.

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Новым наставником сине-гранатовых стал Артига Франк.

Вальдес работал на своем посту с июля 2019 года. Он подписал контракт по схеме «1+1». Однако плохие результаты и конфликт с директором клуба Патриком Клюйвертом вынудили руководство уволить легенду «Барсы».

Вальдес выступал за «Барселону» с 2000 по 2014 год. Вместе с командой он выиграл 21 трофей.