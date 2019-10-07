Ростовский СКА возглавил 33-летний специалист Ростовский СКА в своем твиттере объявил о назначении Владимира Усина на пост главного тренера клуба.

Усин родился 4 сентября 1986 года. Ранее он возглавлял детские и юношеские команды «Ростова», а также был спортивным директором СКА. В августе 2019 года Усин стал и. о. главного тренера клуба.

В пяти матчах под его руководством СКА набрал 11 очков из 15 возможных.