Дмитрий Комбаров: Звездной болезни у Соболева нет - Советский спорт
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07 октября 2019 16:48ФутболКоноплев Александр

Дмитрий Комбаров: Звездной болезни у Соболева нет

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал слухи об интересе к своему одноклубнику Александру Соболеву со стороны клубов английской премьер-лиги.

В нынешнем сезоне РПЛ форвард забил десять мячей, после чего пресса сообщила о попадании россиянина в список возможных приобретений «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Арсенала».

– Звездной болезни у Сани нет. Главное для него – продолжать работать. Этот сезон у него складывается прекрасно. Прорвало! Мы его поддерживаем во всем – очень важно сохранить стабильность, чтобы играть на таком уровне дальше. Он – молодец, старается. Есть и класс, и мастерство – все при нем. Но опять же, нужно много-много работать, – приводит слова Комбарова Sport24.

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