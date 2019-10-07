Дмитрий Комбаров: Кононов не заслужил такой жесткой критики Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров не согласен, что у экс-главного тренера красно-белых Олега Кононова слишком мягкий характер.

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Специалист покинул московский клуб после четырех поражений подряд в чемпионате России.

– Мямля? Я бы так не сказал. Дисциплину внутри коллектива Кононов поддерживал, всегда все было в нужных рамках. Да, Олег Георгиевич – человек интеллигентный, но иногда взрывался. Мог и накричать, и «напихать», это реально было.

Болельщики иногда очень резко высказываются, и под влиянием толпы это все выражается в более грубой форме. Думаю, Кононов не заслужил такой жесткой критики, но фанаты – это другая сторона медали, другая сторона футбола, там все по-другому. Они могут выражать свое мнение, как хотят. Хотелось бы, чтобы это было в рамках приличия, но не всегда так получается, – приводит слова Комбарова Sport24.