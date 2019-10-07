«Бавария» недовольна звонком Дешама Эрнандесу Руководство «Баварии» недовольно желанием главного тренера сборной Франции Дидье Дешама увидеть в расположении сборной травмированного Люку Эрнандеса.

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Специалист лично звонил защитнику по этому поводу, сообщает L’Equipe.

Председатель совета директоров мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул, что футболист из-за повреждения пропустил два важных матча. Менеджера поддержал и главный врач «Баварии» Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт.

В свою очередь Дешам ответил, что Франция играет в пятницу, а значит у Эрнандеса есть шанс восстановиться к матчу.