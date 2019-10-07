Соперник ЦСКА по Лиге Европы «Эспаньол» назначил нового тренера Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Испанец Пабло Мачин возглавил каталонский «Эспаньол». Его контракт рассчитан до 2021 года. Последним клубом специалиста была «Севилья».

Таким образом, наставник сменил в этой должности Давида Гальего, который был уволен в связи с неудачным выступлением команды в рамках чемпионата Испании. На данный момент «попугаи» занимают предпоследнее, 19-е место в таблице.

Добавим, что «Эспаньол» – соперник московского ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы. Их матч состоялся во 2-м туре и завершился победой испанцев (2:0).