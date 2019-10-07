«Лион» отправил в отставку главного тренера

Бразильский специалист Сильвиньо покинул должность главного тренера «Лиона», о чем сообщает пресс-служба французского клуба.
Отмечается, что руководить командой будет Жераль Батикль. В качестве помощника выступит спортивный директор клуба Жуниньо Пернамбукано.
Клуб расстался со специалистом, воспользовавшись опцией досрочного прекращения сотрудничества.
Сильвиньо встал у руля команды весной 2019 года. На данный момент «Лион» занимает 14-е место в таблице лиги 1, набрав 9 очков.
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