Дмитрий Комбаров: Лучший вариант для «Спартака» – Черчесов

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров считает, что новым наставником столичного клуба должен стать Станислав Черчесов, работающий у руля сборной России.
«Ко мне на мастер-классе недавно подошел мальчик – спросил про будущего тренера «Спартака». Я ответил, что лучший вариант – это Черчесов. Но я против совмещения. Это мое личное мнение, может, оно с чьим-то не совпадает. Возможно, я соглашусь, если приведут достаточные аргументы. Но на данный момент я считаю, что работать в сборной и клубе одновременно неправильно», – цитирует Комбарова Sport24.ru.
Ранее сообщалось, что новым тренером «Спартака» станет немецкий специалист Доменико Тедеско, работавший с «Шальке 04». Под его руководством команда выигрывала серебро бундеслиги в сезоне-2017/2018.
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Отставка Хохлова и фиаско Гончаренко. Чем запомнился 12-й тур «Советский спорт» рассказывает о главных событиях прошедшего тура РПЛ. 07.10.2019 08:00 Футбол Безъязычный Алексей Возвращение Корешкова и Токова, юбилейный турнир в Грозном. На этой неделе в ММА скучно не будет На этой неделе пройдут несколько крупных турниров в США, России и Австралии. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках начала октября. 30.09.2019 17:00 ММА Ващенко Сергей Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Никита Гусев: Уже привык, что болельщики мне кричат: «Гууууу» Форвард «Нью-Джерси» дебютировал в НХЛ и забил «Виннипегу», хотя его команда проиграла по буллитам. 05.10.2019 09:30 Хоккей Славин Виталий Александр Егоров: Увы, я не знаю, что такое «хештег» Глава департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал работу своих подопечных в матчах 12-го тура РПЛ, а также некоторые спорные эпизоды и скандальные ситуации. 07.10.2019 20:47 Футбол Мощенко Захар Андрей Свечников: Драка с Овечкиным? Я забыл об этом После волевой гостевой победы «Каролины» над «Вашингтоном» (3:2 ОТ) корреспондент «Советского спорта» Виталий Славин пообщался с 19-летним форвардом «Харрикейнз» Андреем Свечниковым, который отметился дублем результативных передач. 06.10.2019 20:30 Хоккей Славин Виталий Анхель, Байрамян или Карпин: кто стал главным героем 12-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 12-го тура РПЛ. 07.10.2019 13:30 Футбол Безъязычный Алексей Адесанья вырубил Уиттакера и стал чемпионом. Лучшие моменты турнира UFC 243 (видео) В Мельбурне (Австралия) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 243. 06.10.2019 09:30 ММА Ващенко Сергей