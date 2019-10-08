Дмитрий Комбаров: Лучший вариант для «Спартака» – Черчесов Специалист тренировал команду с 2007 по 2008 год и помог ей выиграть серебро РПЛ.

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Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров считает, что новым наставником столичного клуба должен стать Станислав Черчесов, работающий у руля сборной России.

«Ко мне на мастер-классе недавно подошел мальчик – спросил про будущего тренера «Спартака». Я ответил, что лучший вариант – это Черчесов. Но я против совмещения. Это мое личное мнение, может, оно с чьим-то не совпадает. Возможно, я соглашусь, если приведут достаточные аргументы. Но на данный момент я считаю, что работать в сборной и клубе одновременно неправильно», – цитирует Комбарова Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что новым тренером «Спартака» станет немецкий специалист Доменико Тедеско, работавший с «Шальке 04». Под его руководством команда выигрывала серебро бундеслиги в сезоне-2017/2018.