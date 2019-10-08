Матиас Норманн: Шомуродов - лучший форвард чемпионата России Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн оценил игру нападающего команды Эльдора Шоморудова.

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- Считаю, что Шомуродов - лучший форвард чемпионата России. Он забивает голы практически в каждом туре этого сезона, у него отличная результативность, и Эльдар очень полезен команде. Это замечательный футболист, - приводят слова Норманна «Известия».

Напомним, что Шомуродов провел 12 матчей за «Ростов» в текущем сезоне российской премьер-лиги, записав на свой счет 10 забитых мячей и 2 результативные передачи.