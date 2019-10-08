Карл-Хайнц Румменигге: Удивило высказывание Дешама, что Эрнандес может играть «даже с одной ногой» - Советский спорт
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08 октября 2019 13:00Футбол

Карл-Хайнц Румменигге: Удивило высказывание Дешама, что Эрнандес может играть «даже с одной ногой»

«Бавария» прокомментировала решение Федерация футбола Франции (ФФФ) вызвать в национальную команду, несмотря на травму, защитника мюнхенской команды Лукаса Эрнандеса.

- Я сбит с толку действиями французской федерации. Я хотел бы особо подчеркнуть, что из-за своего повреждения Лукас Эрнандес не был в составе команды как в прошлый вторник в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», так и в субботу против «Хоффенхайма». Нас также очень удивило высказывание главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, что Лукас Эрнандес может играть «даже с одной ногой».

Из четырех вызванных в сборную Францию футболистов мы в соответствии с уставом отпускаем здоровых Кингсли Комана, Корентена Толиссо и Бенжамена Павара. Но в случае с Лукасом Эрнандесом, ввиду опасности для его здоровья, мы ожидали большего понимания со стороны ФФФ, как это было к примеру со стороны Немецкого футбольного союза в отношении травмированных Тони Крооса и Йонаса Хектора, - приводит слова председателя правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге пресс-служба «Баварии».

Напомним, что в минувшую субботу вечером «Бавария» проинформировала Федерацию футбола Франции (ФФФ) о том, что защитник Лукас Эрнандес из-за повреждения колена не отправится в расположение сборной.

Позже ФФФ заявила, что Эрнандес все равно будет вызван в сборную, так как его в Париже должна обследовать команда врачей сборной Франции.

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