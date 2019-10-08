ФНЛ опубликовала символическую сборную 16-го тура На данный момент лидером первенства является московское «Торпедо».

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Стал известен состав символической сборной 16-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Отметим, что ее тренером стал наставник «Енисея» Юрий Газзаев. Его команда обыграла со счетом 3:1 «Нижний Новгород».

Полный список выглядит так: Андрей Голубев («Нефтехимик»), Константин Савичев («Енисей»), Владимир Бартасевич («Чертаново»), Илья Самошников («Торпедо»), Рамазан Гаджимурадов («СКА-Хабаровск»), Александр Рязанцев («Торпедо», 2), Александр Ломакин («Енисей»), Михаил Земсков («Авангард»), Артем Полярус («Химки», 5), Аллеф («Балтика», 2), Александр Руденко («Спартак-2», 4).