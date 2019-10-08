Андрей Федун: «Спартак» не обсуждал кандидатуру главного тренера Ранее сообщалось, что им станет немецкий специалист Доменико Тедеско

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Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун не подтвердил информацию о том, что на ближайшем собрании клуба руководство утвердит Доменико Тедеско новым главным тренером команды.

«Сегодня совет директоров собирался совершенно по другому поводу. Кандидатуру главного тренера сегодня мы не обсуждали», – цитирует функционера Sport24.ru.

В конце сентября «Спартак» уволил Олега Кононова с должности главного тренера. По слухам, следующим наставником команды станет немецкий специалист Доменико Тедеско, работавший с «Шальке 04».

На данный момент столичный клуб занимает 12-е место в таблице РПЛ.