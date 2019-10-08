Дани Себальос: Я хотел покинуть «Реал». Сейчас я в «Арсенале» и просто счастлив

Хавбек лондонского «Арсенала» Дани Себальос, принадлежащий мадридскому «Реалу», не хочет возвращаться в испанский клуб.
«Я хотел покинуть «Реал». Это очевидно. Сейчас я в «Арсенале» и просто счастлив. Я хотел получать удовольствие от футбола. Не могу сказать, что делал это в прошлые годы», – цитирует Себальоса Marca.
Напомним, контракт игрока с испанским клубом в силе до 30 июня 2023 года.
В текущем сезоне он провел за «Арсенал» 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.
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