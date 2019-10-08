Россиянки одержали третью «сухую» победу подряд в отборе юниорского Евро В матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы среди юниорок сборная России в Сиене обыграла Италию – 1:0.

Единственный мяч на 18-й минуте забила нападающая «Рязани» Елизавета Лазарева. Отметим, что это был единственный удар победительниц в створ.

Россиянки выиграли свою отборочную группу. Ранее они одержали победы над Словенией (5:0) и Эстонией (6:0).

Первое место позволит россиянкам получить некоторые преимущества при жеребьевке элитного раунда.