Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

Хавбек «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер решил завершить карьеру. Об этом известный игрок сообщил в своем Instagram.

«Дорогие болельщики, пришло время завершить карьеру. Я сделаю это по окончании сезона. Хочу сказать спасибо всем командам, где мне довелось поиграть – «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «Чикаго». Вы сделали мою карьеру невероятной. Мне очень грустно, но я должен принять новый вызов. Время, проведенное здесь, навсегда останется в моем сердце. Ваш Басти», – написал футболист.

Большую часть карьеры полузащитник провел в «Баварии». Он выступал за мюнхенский клуб с 2002 по 2015 год и выиграл 22 трофея, после чего провел два сезона в «МЮ», а зимой 2017 года отправился в MLS.

Добавим, что в 2014 году он помог сборной Германии выиграть чемпионат мира в Бразилии.