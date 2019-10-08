Швайнштайгер объявил о завершении карьеры - Советский спорт
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08 октября 2019 18:04ФутболГичунцев Артур

Швайнштайгер объявил о завершении карьеры

35-летний полузащитник повесит бутсы на гвоздь по окончании сезона.

Хавбек «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер решил завершить карьеру. Об этом известный игрок сообщил в своем Instagram.

«Дорогие болельщики, пришло время завершить карьеру. Я сделаю это по окончании сезона. Хочу сказать спасибо всем командам, где мне довелось поиграть – «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «Чикаго». Вы сделали мою карьеру невероятной. Мне очень грустно, но я должен принять новый вызов. Время, проведенное здесь, навсегда останется в моем сердце. Ваш Басти», – написал футболист.

Большую часть карьеры полузащитник провел в «Баварии». Он выступал за мюнхенский клуб с 2002 по 2015 год и выиграл 22 трофея, после чего провел два сезона в «МЮ», а зимой 2017 года отправился в MLS.

Добавим, что в 2014 году он помог сборной Германии выиграть чемпионат мира в Бразилии.

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Liebe Fans, nun ist die Zeit gekommen: ich werde meine aktive Karriere zum Ende dieser Saison beenden. Ich danke Euch und meinen Mannschaften @fcbayern, @manchesterunited, @chicagofire und @dfb_team - Ihr habt mir diese für mich so unglaubliche Zeit ermöglicht! Und natürlich danke ich meiner Frau @anaivanovic und meiner Familie für ihre Unterstützung. Mein Abschied als aktiver Spieler stimmt mich ein bisschen wehmütig, aber freue mich auch auf die spannenden Aufgaben, die mich bald erwarten. Dem Fußball werde ich treu bleiben. 1000 Dank für die gemeinsame Zeit, ich werde Euch immer im Herzen tragen! Euer Basti. Dear Fans, the time has now come, and I will be finishing my active career at the end of this season. I would ~* to thank both, you and my teams @fcbayern, @manchesterunited, @chicagofire and @dfb_team. You made this unbelievable time possible for me! And of course, I would also ~* to thank my wife @anaivanovic and my family for their support. Saying goodbye as an active player makes me feel a little nostalgic, but I am also looking forward to the exciting challenges that await me soon. I will remain faithful to football. Many, many thanks for the time we spent together, I will always have a place for you in my heart! Yours, Basti.

Публикация от Bastian Schweinsteiger (@bastianschweinsteiger)

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