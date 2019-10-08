Сергей и Анна Семаки повторно сыграли свадьбу (видео) - Советский спорт
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08 октября 2019 20:27ФутболКоноплев Александр, Абушкин Руслан

Сергей и Анна Семаки повторно сыграли свадьбу (видео)

В итальянском Комо прошла свадьба главного тренера «Зенита» Семака.

Первый чемпион России в качестве игрока и тренера заново женился на своей бывшей супруге Анне.

Пара развелась в ноябре 2018 года. Минувшей весной они вместе съездили в отпуск, где специалист сделал повторное предложение Анне. Она ответила согласием.

У Анны и Сергея Семака пятеро общих детей. Также они воспитывают по ребенку от ранних браков, а весной 2016 года они удочерили девочку.

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Я до последнего тянула со свадебной клятвой, чем порядком заставила нервничать организаторов. Моя помощница Лиза грозилась, что если не соберусь с духом, то будет все, как я не люблю - «корабли любви», «дорогие молодожёны» и так далее по традиционному сценарию ЗАГСа. Два последних дня перед свадьбой я провела одна - прошла пешком больше двадцати километров, погрузившись в глубокие размышления, как будто до последнего оставляя себе мысль, что моя свободная воля не зависит ни от дат, ни от потраченных на торжества усилий - могу и передумать. Может передумать Сергей. Важно, что это решение стало для нас обоих осознанным, зрелым. Взяв за точку отсчета наших новых отношений первое июня 2019 года, я анализировала все, что с нами произошло девятнадцатью годами ранее - как изменились мы, наши чувства, отношение к жизни, друг к другу. Я благодарна судьбе за этот тяжёлый отрезок моей вне семейной жизни, который позволил мне выйти из собственного тела и поменять точки зрения, помог вылупиться из яйца, в котором я долгие годы пряталась, не желая брать на себя ответственность, взрослеть. За это время я избавилась от страхов, перестала слушать советы и зависеть от чужого мнения, подружила между собой своих субличностей, поймав идеальный баланс, научилась принимать решения самостоятельно, выстроила чёткие личные границы, чем качественно изменила жизнь свою и жизнь моих близких. Я благодарна тем, кто был со мной рядом в непростой период моей жизни, тем, кто не давал оценок, не учил как надо поступать, а просто верил в меня, заряжая жизненной энергией. Я благодарна мужчине, который стоя в стороне терпеливо ждал, не теряя надежды, что однажды мы снова будем вместе, но не для того, чтоб завоевать очередной трофей, а потому, что искренне хотел пройти наш путь с чистого листа, учитывая все ошибки прошлого. Я не могла ему не поверить - он человек у которого слова никогда не расходятся с делом. В этой новой точке отсчета я много думала об отношениях и о том что делает меня по-настоящему счастливой.... Ни один самый идеальный мужчина на свете не способен определить моего счастья (Продолжение в карусели)

Публикация от Anna Semak (@annas_secret_garden)

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