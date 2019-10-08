Сергей и Анна Семаки повторно сыграли свадьбу (видео)

Первый чемпион России в качестве игрока и тренера заново женился на своей бывшей супруге Анне.

Пара развелась в ноябре 2018 года. Минувшей весной они вместе съездили в отпуск, где специалист сделал повторное предложение Анне. Она ответила согласием.

У Анны и Сергея Семака пятеро общих детей. Также они воспитывают по ребенку от ранних браков, а весной 2016 года они удочерили девочку.

Свадьба Сергея Семака и Анны в итальянском городе Комо 💑 pic.twitter.com/Nsl6dbICuG — Руслан Абушкин (@abushkin) October 8, 2019