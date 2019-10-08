Шюррле пожелал удачи Швайнштайгеру после завершения карьеры Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в своем инстаграме поприветствовал экс-полузащитника «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Бастиана Швайнштайгера.