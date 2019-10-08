Экс-футболисту петербургского «Динамо» предлагали сдать матч Российский защитник сирийского происхождения Басель Абдулфаттах признался, что мог поучаствовать в договорном матче во время выступлений за петербургское «Динамо» в сезоне-2014/15.

Тогда клуб выступал в ФНЛ

– Я не участвовал в договорном матче. Но когда был в «Динамо», предлагали сдать игру. Обзванивали футболистов, есть подозрение, что кто-то согласился, хотя все говорят, что не согласились.

Надо было, что ли, «сгореть» первый тайм в один гол. Я отказался, потому что уважаю свою репутацию. Самое смешное, что президент клуба Леонид Цапу меня потом за это и похоронил. Спасибо.

Даже не спрашивал, сколько предлагали. Но слышал, что вроде нормальная сумма – 500 тысяч рублей, – рассказал Абдулфаттах ютуб-каналу «Рашен Football».