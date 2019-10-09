Дмитрий Булыкин: «Витессу» будет крайне сложно удержать лидирующие позиции в чемпионате Голландии Команда Слуцкого занимает четвертое место после девяти туров.

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Бывший форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о выступлении в нынешнем сезоне «Витесса», который тренирует Леонид Слуцкий.

«Пока основные конкуренты «Витесса» играют на три фронта, у команды Слуцкого есть отличная возможность вырваться в лидеры, – приводят «Известия» слова Булыкина. – Но потом будет крайне сложно удержать эти позиции. Голландская лига – это отличная школа в плане методологии, работы с молодыми футболистами и бизнеса по продаже игроков».

Напомним, после девяти туров «Витесс» набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставая на три очка от лидирующих «Аякса» и ПСВ.