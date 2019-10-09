Кавани и Тиаго Силва смогут покинуть «ПСЖ» на правах свободных агентов Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани и бразильский защитник Тиаго Силва могут бесплатно покинуть «ПСЖ» ближайшим летом.

Как сообщает ESPN, по окончании текущего сезона у обоих истекает срок действующего соглашения с французским клубом, однако руководство «ПСЖ» до сих пор не предложило игрокам нового контракта и, видимо, не намерено этого делать в дальнейшем.

Как отмечает издание, Кавани не исключил полностью возможность остаться во Франции и считает, что все еще может убедить спортивного директора Леонардо и руководство «ПСЖ» предложить ему новую сделку.

Ранее сообщалось, что в услугах 32-летнего уругвайца были «Атлетико», Наполи», «Интер» и «Манчестер Юнайтед». Так же Кавани не исключал своего перехода в один из клубов МЛС – «Лос-Анджелес Гэлакси» или «Интер Майами».