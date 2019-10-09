Германия – Аргентина. Рохо сыграет с первых минут Германия и Аргентина играли в финале ЧМ-2014.

Названы составы сборных Германии и Аргентины на товарищеский матч. В составе «альбиселесте» с первых минут сыграет экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо.

Германия: тер Штеген, Киммих, Клостерманн, Зюле, Хальстенберг, Джан, Кох, Гнабри, Хавертц, Брандт, Вальдшмидт.

Запасные: Нойер, Лено, Руди, Ройс, Гюндоган, Амири, Сердар.

Аргентина: Марчесин, Фойт, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Перейра, Паредес, Де Пауль, Корреа, Лаутаро Мартинес, Дибала.

Запасные: Эмилиано Мартинес, Муссо, Ламела, Пеццелья, Каннеманн, Акунья, Аларио, Окампос, Саравия, Варгас, Гуидо Родригес, Домингес.

Встреча пройдет в Дортмунде. Начало – в 21:45 по московскому времени.