Гнабри раньше всех забил 10 мячей за сборную Германии

Этой отметки 24-летний футболист достиг в 11 матче за бундестим. Это рекорд команды.
Предыдущее достижение принадлежало Мирославу Клозе, который забил десятый мяч в 13-й игре.
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