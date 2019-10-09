Гнабри раньше всех забил 10 мячей за сборную Германии Гол полузащитника Сержа Гнабри в товарищеском матче против Аргентины стал для хавбека десятым за сборную Германии.

Загрузка... Этой отметки 24-летний футболист достиг в 11 матче за бундестим. Это рекорд команды. Предыдущее достижение принадлежало Мирославу Клозе, который забил десятый мяч в 13-й игре.