Гнабри раньше всех забил 10 мячей за сборную Германии - Советский спорт
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09 октября 2019 22:56ФутболКоноплев Александр

Гнабри раньше всех забил 10 мячей за сборную Германии

Гол полузащитника Сержа Гнабри в товарищеском матче против Аргентины стал для хавбека десятым за сборную Германии.

Этой отметки 24-летний футболист достиг в 11 матче за бундестим. Это рекорд команды.

Предыдущее достижение принадлежало Мирославу Клозе, который забил десятый мяч в 13-й игре.

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