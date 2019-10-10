Источник: Пилипчук подписал контракт со «Спартаком»

9 октября специалист подписал контракт с красно-белыми.
Пилипчук уже работал в «Спартаке». Он трудился ассистентом у Дмитрия Аленичева, а потом у Массимо Карреры.
Весной 2019 года специалист покинул пост главного тренера минского «Динамо».
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