Источник: Пилипчук не подписывал контракт со «Спартаком» Об этом сообщает «Чемпионат».

Загрузка...

Украинский специалист Роман Пилипчук действительно побывал в офисе московского «Спартака», но встреча не носила рабочий характер.

Согласно источнику, стороны не подписывали контракт, хотя, ранее СМИ сообщали, что наставник войдет в тренерский штаб Доменико Тедеско, который должен возглавить команду в конце недели.

Пилипчук работал ассистентом Дмитрия Аленичева, после чего начал помогать Массимо Каррере, с которым выиграл чемпионат, кубок и Суперкубок страны.

После ухода из «Спартака» он работал в «Ахмате», а также занимал пост главного тренера минского «Динамо».