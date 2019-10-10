Кавани и Тьяго Силва могут покинуть «ПСЖ» Об этом сообщает ESPN.

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Руководство «ПСЖ» не собирается продлевать соглашения с форвардом Эдинсоном Кавани и защитником Тьяго Силвой.

Согласно источнику, последний не входит в планы тренерского штаба. Что касается уругвайца, то клуб хотел предложить ему новый контракт, однако, недавняя травма может сыграть решающую роль в этом вопросе.

Отмечается, что если 32-летний Кавани покинет французский клуб, за его приглашение поборются «Атлетико», «Наполи», «Интер» и «Манчестер Юнайтед».

35-летний Силва выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Кавани начал играть за парижан в 2013 году. Контракты обоих футболистов истекают летом 2020 года.