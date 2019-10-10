Александер Чеферин: Санкт-Петербург абсолютно готов к Евро-2020 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 октября 2019 09:59ФутболЛипкин Антон

Александер Чеферин: Санкт-Петербург абсолютно готов к Евро-2020

Санкт-Петербург вместе с Копенгагеном примет матчи группы B.

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о готовности Санкт-Петербурга к проведению матчей Евро-2020.

«Санкт-Петербург абсолютно готов, мы видели это в прошлом году на чемпионате мира, – приводит «RT» слова словенца. – Это был настоящий тест на готовность, и пройден он был превосходно. Я имел возможность оценить сам, поэтому в отношении российской стороны УЕФА не переживает».

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго.

Санкт-Петербург вместе с Копенгагеном примет матчи группы B, а также один четвертьфинал.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Логинов и Миронова выиграли золотые медали на чемпионате России Лиза Виттоцци: Бороться с Вирер – это нормально, никаких конфликтов не возникает Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало
Корешков не смог добить Ларкина и проиграл, Токов порадовал Федора (видео) В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 229. Анатолий Токов победил своего соперника, а Андрей Корешков проиграл Лоренцу Ларкину. 05.10.2019 06:30 ММА Ващенко Сергей
Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав
Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Узбекский боец скончался после выступления в российском промоушене Жамалдаев проиграл Фроесу и потерял титул чемпиона ACA Фроес перевесил Жамалдаева перед чемпионским боем на турнире ACA 100 в Грозном
Адесанья вырубил Уиттакера и стал чемпионом. Лучшие моменты турнира UFC 243 (видео) В Мельбурне (Австралия) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 243. 06.10.2019 09:30 ММА Ващенко Сергей
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Александр Радулов: Хотел все сделать сам, но увидел Сегина «Даллас» победил «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ. 09.10.2019 09:37 Хоккей Славин Виталий
Медведева в Китае: Турсынбаеву обходим, Загитова – в уме На турнире в Шанхае Евгения Медведева выиграла короткую программу. При спорном судействе не в ее пользу и – не решившись исполнить новый элемент. 03.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Почему Овечкин в НХЛ царь, а в сборной – нет Один из худших стартов в энхаэловской карьере выдал в этом сезоне Александр Овечкин. 10.10.2019 09:36 Хоккей Славин Виталий
Дзюба, Соболев, Комличенко: богатыри или медведи в одной берлоге? Размышляем, как Станислав Черчесов распорядится уникальным богатством – тремя форвардами-столбами, неожиданно вместе оказавшимися в составе российской сборной. В роли нашего консультанта выступил Сергей Юран. 10.10.2019 09:00 Футбол Мощенко Захар
Новости
09:59 Футбол Александер Чеферин: Санкт-Петербург абсолютно готов к Евро-2020
09:04 Футбол Агент Малкома сообщил, что игрок в больнице (фото)
08:25 Хоккей «Ванкувер» разгромил «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 8:2
08:02 ММА Менеджер Хабиба – Фергюсону: Тащи свою задницу, получай и проваливай
08:00 Футбол Сборная поможет забыть 1-7 ЦСКА и «Краснодара», крушение «Спартака» и «Динамо»
07:35 Футбол Кавани и Тьяго Силва могут покинуть «ПСЖ»
07:11 ММА Емельяненко – о стычке с Кокляевым: Ему не хватило ни опыта, ни интеллекта
06:48 Футбол Головин дисквалифицирован на один матч
06:29 Футбол Источник: Пилипчук не подписывал контракт со «Спартаком»
06:12 Хоккей «Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси», Проворов набрал два очка
01:40 Футбол УЕФА не планирует перестать разводить Россию и Украину при жеребьевках
01:20 Футбол Александр Мостовой: Вряд ли Соболеву и Чистякову дадут шанс
01:00 Футбол Дмитрий Булыкин: Дзюба заведет партнеров в матче с Шотландией
00:40 Футбол Сергей Балахнин: Россия способна спокойно обыгрывать Шотландию
00:11 Футбол Источник: Пилипчук подписал контракт со «Спартаком»
23:38 Футбол Германия упустила победу в матче с Аргентиной
23:18 Футбол «Аякс» получит 750 билетов на матч с «Челси»
23:03 Футбол Экс-игрок сборной Украины: Я бы не критиковал украинцев в чемпионате России
22:56 Футбол Гнабри раньше всех забил 10 мячей за сборную Германии
22:44 Хоккей Варнаков четвертым забросил 200 шайб в КХЛ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика