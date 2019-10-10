Александер Чеферин: Санкт-Петербург абсолютно готов к Евро-2020 Санкт-Петербург вместе с Копенгагеном примет матчи группы B.

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Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о готовности Санкт-Петербурга к проведению матчей Евро-2020.

«Санкт-Петербург абсолютно готов, мы видели это в прошлом году на чемпионате мира, – приводит «RT» слова словенца. – Это был настоящий тест на готовность, и пройден он был превосходно. Я имел возможность оценить сам, поэтому в отношении российской стороны УЕФА не переживает».

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго.

Санкт-Петербург вместе с Копенгагеном примет матчи группы B, а также один четвертьфинал.