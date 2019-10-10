Арсен Венгер: Думаю, «Бавария» манипулировала Гнабри, когда «Арсенал» хотел продлить контракт с ним

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер объяснил, почему клуб не смог удержать полузащитника Сержа Гнабри.
«Мы очень долго пытались продлить контракт с ним, – приводит beIN SPORTS слова француза. – Думаю, «Бавария» манипулировала им за кулисами, что если он перейдет в «Вердер», то потом окажется в «Баварии».
Напомним, воспитанник «Штутгарта» выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 годы, после чего перешел в «Вердер» за пять миллионов евро, а через год оказался в «Баварии». Всего он провел за «канониров» 18 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
На прошлой неделе 24-летний игрок сделал покер в ворота «Тоттенхэма» в матче Лиги чемпионов.
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай Геннадий Машьянов: Деревянченко, конечно, выиграл бой у Головкина Тренер Дмитрий Бивола Геннадий Машьянов заявил, что украинец Сергей Деревянченко выиграл бой у казахстанца Геннадия Головкина. 06.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже Асаду На скромном внутреннем турнире в Петербурге Елизавета Туктамышева установила рекорд: таких идеальных трех тройных акселей женщины не прыгали никогда. 28.09.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев Медведев отправился за новым «Мастерсом». Даниил выиграл первый матч в Шанхае Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Шанхае. Во вторник он разгромил британца Кэморона Норри (6:3, 6:1) и вышел в третий круг. 08.10.2019 20:15 Теннис Мысин Николай Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным Российский боксер и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.7 кг) Дмитрий Бивол рассказал о предстоящем поединке против доминиканца Ленина Кастильо. 08.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Мозалев вывел в финал Гран-при и себя, и Самсонова. Обзор турниров уик-энда В Загребе завершился предпоследний отборочный этап юниорской серии Гран-при. У России уже 11 мест в финале, который пройдет в Турине в начале декабря. 29.09.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев Марио под присмотром детей и врачей Рассказываем о том, как прошел второй день подготовки сборной России в Новогорске к отборочным матчам Евро-2020 против Шотландии (10 октября, Москва) и Кипра (13 октября, Никосия). 08.10.2019 16:45 Футбол Григорьевская Юлия «Ак Барс» уничтожил «Локомотив». Месть Квартальнова оказалась страшной Первый визит Дмитрия Квартальнова в Ярославль после ухода из «Локомотива». 08.10.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван