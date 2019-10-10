Арсен Венгер: Думаю, «Бавария» манипулировала Гнабри, когда «Арсенал» хотел продлить контракт с ним - Советский спорт
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10 октября 2019 14:25ФутболЛипкин Антон

Арсен Венгер: Думаю, «Бавария» манипулировала Гнабри, когда «Арсенал» хотел продлить контракт с ним

В 2016 году немец перешел в «Вердер», а через год оказался в «Баварии».

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер объяснил, почему клуб не смог удержать полузащитника Сержа Гнабри.

«Мы очень долго пытались продлить контракт с ним, – приводит beIN SPORTS слова француза. – Думаю, «Бавария» манипулировала им за кулисами, что если он перейдет в «Вердер», то потом окажется в «Баварии».

Напомним, воспитанник «Штутгарта» выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 годы, после чего перешел в «Вердер» за пять миллионов евро, а через год оказался в «Баварии». Всего он провел за «канониров» 18 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

На прошлой неделе 24-летний игрок сделал покер в ворота «Тоттенхэма» в матче Лиги чемпионов.

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