Михаил Галактионов: Состояние игроков молодежной сборной оптимальное «Молодежка» сыграет с Польшей в квалификации Евро-2021.

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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов оценил готовность команды к матчу отборочного турнира Евро-2021 (U21) с Польшей.

«Последние контрольные медицинские тесты показали, что состояние игроков оптимальное, – приводит ТАСС слова Галактионова. – Все готовы на сегодняшний день, все готовятся в полном объеме, функциональное состояние ребят позволяет решать задачи».

Напомним, Россия сыграет с Польшей 11 октября на «Екатеринбург Арене», после чего отправится в Пярну на матч с Эстонией (15 октября).

Добавим, что в двух стартовых играх квалификации Россия победила дома Сербию (1:0) и сыграла в гостях вничью с Болгарией (0:0).