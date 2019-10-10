Президент «Лиона»: Моуринью отказал нам, потому что уже выбрал другой клуб Португалец остается без работы после увольнения из «Манчестер Юнайтед».

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Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что предлагал возглавить команду португальцу Жозе Моуринью.

«Мы обменялись сообщениями, – приводит The Daily Mail слова Оласа. – Это общение было приятно для всех. Он не принял нашего предложения о встрече, потому что уже выбрал другой клуб».

Моуринью остается без работы с декабря прошлого года, когда был уволен из «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «Лион» отправил в отставку бразильца Силвиньо после поражения от «Сент-Этьена» (0:1) в девятом туре лиги 1. «Ткачи» набрали девять очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.

Добавим, что «Лион» – соперник «Зенита» по группе G Лиги чемпионов.