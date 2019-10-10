Роман Пилипчук: У меня нет контракта со «Спартаком», но в будущем сотрудничество возможно Бывший тренер красно-белых побывал в офисе клуба.

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Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук высказался о возможном возвращении в клуб.

«Я приехал в Москву по приглашению клуба и действительно был в офисе «Спартака», – приводит «БИЗНЕС Online» слова Пилипчука. – Мы поговорили, возможно, в будущем будет какое-то сотрудничество. Но на сегодняшний день у меня нет контракта со «Спартаком». Завтра я улетаю домой».

Напомним, Пилипчук вошел в тренерский штаб «Спартака» перед сезоном-2016/2017 и помог команде завоевать чемпионский титул. Весной 2018 года он покинул клуб. После этого Пилипчук работал в «Ахмате», а весной этого года возглавлял минское «Динамо».

Ранее появилась информация о том, что Пилипчук может вернуться в «Спартак».