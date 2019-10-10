Михаил Галактионов: У Польши опытная и организованная команда

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов высказался о сборной Польши, с которой его команда сыграет в матче отборочного турнира Евро-2021.
«Мы хорошо понимаем, что сборная Польши – хорошая, опытная и организованная команда, – приводит слова Галактионова официальный сайт РФС. – Часть футболистов принимали участие в предыдущем отборочном цикле. Есть ребята, которые играли на юношеском чемпионате мира в Польше. Мы смотрели матчи этой команды».
Напомним, Россия сыграет с Польшей 11 октября на «Екатеринбург Арене», после чего отправится в Пярну на матч с Эстонией (15 октября).
Добавим, что в двух стартовых играх квалификации Россия победила дома Сербию (1:0) и сыграла в гостях вничью с Болгарией (0:0).
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