Станислав Черчесов: Чем остался недоволен? В любой игре есть моменты, которые надо обсуждать Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – о том, что сказал футболистам национальной команды в раздевалке после победы в матче отбора к Евро-2020 над Шотландией (4:0).

- Чем остался недоволен? В любой игре есть моменты, которые надо обсуждать. Другое дело, что они должны услышать это от меня, а не из газеты.

Дзюба приблизился к лидеру бомбардирской гонки? В команде мы это не обсуждаем. Будет ли играть на Кипре? Будем оценивать его состояние. Он все-таки наш капитан, лидер, хотелось бы, чтобы он играл часто.

Что сказал футболистам в раздевалке? Поздравляю с победой, готовимся к следующей игре. Как говорится, после одной игры - это перед следующей игрой. Мы сейчас уже перед следующей игрой.