Стив Кларк: Понятно, что два раза по 0:4 это очень печально, но я закаленный человек, будем работать - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 октября 2019 00:43ФутболЗибрак Артем

Стив Кларк: Понятно, что два раза по 0:4 это очень печально, но я закаленный человек, будем работать

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение в выездном матче 7-го тура группового этапа квалификации к Евро-2020 против команды России (0:4).

- Что произошло после перерыва? Пропустили со стандарта «мягкий» гол, после чего игроки потеряли уверенность в себе и не смогли вернуться в игру. Очень жаль, что так получилось. Нам требуется очень много работать и немного поменять состав. Надо учитывать, что Бельгия и Россия очень сильные команды. Сейчас надо готовиться к тому, что ждет нас весной.

Все начинается с игроков. В какие-то моменты по ходу матча вы могли видеть наметки той игры, которую мы хотим видеть. А результат ужасный - что скрывать?

Нет ли ощущения, что работа в сборной Шотландии оказалась более тяжелой? Понятно, что два раза по 0:4 это очень печально, но я закаленный человек, будем работать дальше.

Александр Радулов: Хотел все сделать сам, но увидел Сегина «Даллас» победил «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ. 09.10.2019 09:37 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Джон Купер: Надеюсь, Пойнту разрешат играть, и он будет полностью готов к четвергу Патрик Марло: Я очень рад, что вернулся в «Сан-Хосе» Кучеров получил «Тед Линдсей Эворд» (видео)
Почему Овечкин в НХЛ царь, а в сборной – нет Один из худших стартов в энхаэловской карьере выдал в этом сезоне Александр Овечкин. 10.10.2019 09:36 Хоккей Славин Виталий
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:26 Теннис Мысин Николай
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев проиграл Звереву в третьем круге в Шанхае Медведев вышел в третий круг на Фоньини, который обыграл Хачанова Джокович обыграл Шаповалова в первом раунде турнира в Шанхае
Магомедкеримов идет за вторым миллионом, ученики Федора выступят в Италии Чемпион первого сезона Гран-при PFL россиянин Магомед Магомедкеримов попробует вновь выиграть мини-турнир, ученики Федора Емельяненко выступят на турнире в Милане, а Джоанна Еджейчик подерется в рамках шоу UFC в Тампе. 07.10.2019 23:00 ММА Ващенко Сергей
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Медведева в Китае: Турсынбаеву обходим, Загитова – в уме На турнире в Шанхае Евгения Медведева выиграла короткую программу. При спорном судействе не в ее пользу и – не решившись исполнить новый элемент. 03.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
01:12 Футбол Александр Головин: Первый гол Дзюбы сильно помог сборной
01:01 Футбол Александр Мостовой: После пропущенного мяча шотландцы, можно сказать, рассыпались и поплыли по полю
00:43 Футбол Стив Кларк: Понятно, что два раза по 0:4 это очень печально, но я закаленный человек, будем работать
00:39 Футбол Василий Кикнадзе: Баринов — гордость «Локомотива», приятно видеть его игру за сборную
00:36 Футбол Станислав Черчесов: Чем остался недоволен? В любой игре есть моменты, которые надо обсуждать
00:28 Футбол Станислав Черчесов: Поздравляю Баринова с первым выходом в старте, а Комличенко – с дебютом
00:23 Футбол Станислав Черчесов: Кипр выиграл 2:1 в Казахстане? Главное, что мы выиграли 4:0
00:20 Футбол Станислав Черчесов: Не согласен с тем, что в первом тайме играли в академичный футбол
00:13 Футбол Леонид Федун: Головин, Дзюба и Джикия - лидеры, которые тащат сборную
00:02 Футбол Дубль Депая помог Голландии одержать волевую победу над Северной Ирландией
23:55 Футбол Хет-трик Левандовски принес Польше победу над Латвией
23:39 Футбол Сборная России разгромила Шотландию, одержав шестую победу подряд
23:37 Футбол Сборная Бельгии переиграла Сан-Марино, забив девять безответных мячей
23:33 Футбол Россия – Шотландия: Головин забил четвертый мяч российской команды
23:24 Хоккей Алексей Кудашов: У СКА начинает появляться игра, но реализация моментов подводит
23:18 Футбол Россия – Шотландия: Дзюба оформил дубль
23:08 Футбол Россия – Шотландия: Оздоев удвоил преимущество российской команды
23:05 Футбол Россия – Шотландия: Дзюба открыл счет в матче
23:00 Баскетбол Димитрис Итудис: Думаю, что болельщикам понравилось, как ЦСКА боролся сегодня
22:38 Хоккей Джон Купер: Надеюсь, Пойнту разрешат играть, и он будет полностью готов к четвергу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика