Стив Кларк: Понятно, что два раза по 0:4 это очень печально, но я закаленный человек, будем работать Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение в выездном матче 7-го тура группового этапа квалификации к Евро-2020 против команды России (0:4).

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- Что произошло после перерыва? Пропустили со стандарта «мягкий» гол, после чего игроки потеряли уверенность в себе и не смогли вернуться в игру. Очень жаль, что так получилось. Нам требуется очень много работать и немного поменять состав. Надо учитывать, что Бельгия и Россия очень сильные команды. Сейчас надо готовиться к тому, что ждет нас весной.

Все начинается с игроков. В какие-то моменты по ходу матча вы могли видеть наметки той игры, которую мы хотим видеть. А результат ужасный - что скрывать?

Нет ли ощущения, что работа в сборной Шотландии оказалась более тяжелой? Понятно, что два раза по 0:4 это очень печально, но я закаленный человек, будем работать дальше.