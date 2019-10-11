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11 октября 2019 11:10ФутболЛипкин Антон

Маммана может пропустить до восьми месяцев из-за разрыва крестов

Защитник «Зенита» получил травму в матче с «Уралом».

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана может пропустить до восьми месяцев из-за травмы, полученной 6 октября в матче 12-го тура премьер-лиги с «Уралом» (3:1) на «Екатеринбург Арене», сообщает официальный сайт клуба.

После первичного обследования у 23-летнего аргентинца выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование. В случае, если ему потребуется операция, игрок может пропустить до восьми месяцев.

Отметим, что матч с «Уралом» стал для центрального защитника третьим в нынешнем сезоне. Ранее он выходил на замену 28 июля в игре с «Оренбургом» (2:0) в чемпионате, а 25 сентября провел полный матч с «Енисеем» (2:1) в Кубке России.

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