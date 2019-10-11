Михал Билек: В первом тайме у Казахстана были шансы забить Кипру три-четыре гола Казахстан проиграл дома Кипру в квалификации Евро-2020.

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Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек подвел итоги матча с Кипром (1:2) в седьмом туре отборочного турнира Евро-2020 на «Астана Арене» в Нур-Сультане.

«Первые 20 минут матча мы сыграли плохо, но затем выровняли игру, были шансы забить три-четыре гола, – приводит слова Билека официальный сайт Казахстанской федерации футбола. – Во второй половине действовали в основном в обороне, но был шанс у (Яна) Вороговского, когда он попал в штангу, был момент у (Гафуржана) Суюмбаева. У Кипра было всего три шанса, два из них они реализовали. Жаль проигрывать такой матч».

Напомним, Казахстан открыл счет в матче на 34-й минуте благодаря голу защитника Темирлана Ерланова, но после перерыва пропустил два мяча.

У Казахстана осталось семь очков, и команда занимает четвертое место в группе I. В следующем туре 13 октября Казахстан примет в Нур-Султане Бельгию, которая стала первой командой отобравшейся в финальный турнир Евро-2020.