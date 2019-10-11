Актер Ефремов: Будет круто, если сборная России обыграет Бельгию - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 октября 2019 12:57ФутболГичунцев Артур

Актер Ефремов: Будет круто, если сборная России обыграет Бельгию

Накануне команда Станислава Черчесова разгромила коллектив из Шотландии (4:0) в матче квалификации Евро-2020.

Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов поделился эмоциями после игры с шотландцами, а также выразил надежду, что национальная команда сумеет обыграть лидера группы – сборную Бельгии, матч с которой состоится 16 ноября.

«Голы забили прекрасные, от сборной очень хорошие впечатления, давно-давно такого не было! Пасы были хорошие, забегания и стеночки. Вообще нет никаких негативных эмоций. Хотел бы выделить тех, кого, наверное, все выделяют: Дзюба, Головин и Джикия.

Про Кипр я даже не думаю, все мысли о сборной Бельгии, хорошо бы попробовать их обыграть, это будет круто. Если мы выйдем с первого места, то будет совсем здорово. Впереди три матча, уж одно очко хотя бы с Сан-Марино мы точно добудем», – цитирует Ефремова Sport24.ru.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Юрий Ганус: США примут «акт Родченкова» – а это очень серьезно Павел Колобков: Мы отправили наши ответы в WADA IBU: Слишком рано принимать окончательное решение о восстановлении СБР
«Ак Барс» уничтожил «Локомотив». Месть Квартальнова оказалась страшной Первый визит Дмитрия Квартальнова в Ярославль после ухода из «Локомотива». 08.10.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Адесанья вырубил Уиттакера и стал чемпионом. Лучшие моменты турнира UFC 243 (видео) В Мельбурне (Австралия) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 243. 06.10.2019 09:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Емельяненко – про Исмаилова: Он слабый боец. Он понимает, что проиграет Петр Ян - Мораесу: Давай выясним, кто самый опасный ударник в дивизионе Лобов и Найт проведут реванш 16 ноября
Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным Российский боксер и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.7 кг) Дмитрий Бивол рассказал о предстоящем поединке против доминиканца Ленина Кастильо. 08.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Лужи в «Луже». Москва встретила шотландцев чисто британской погодой Атмосферный репортаж о том, что происходило перед матчем Россия – Шотландия.   10.10.2019 23:29 Футбол Зибрак Артем
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Возвращение Корешкова и Токова, юбилейный турнир в Грозном. На этой неделе в ММА скучно не будет На этой неделе пройдут несколько крупных турниров в США, России и Австралии. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках начала октября. 30.09.2019 17:00 ММА Ващенко Сергей
«Верим, что в женском хоккее настанет наша эра!» Во вторник в Музее хоккейном славы прошел торжественный вечер, посвященный 25-летнему юбилею женского хоккея в России, организованный ФХР. Нам есть чем гордиться в этом сегменте лучшей в мире игры. 08.10.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Новости
13:20 Формула-1 Штайнер заплатит штраф за то, что назвал судью тупым идиотом
13:20 Футбол Гилерме– после матча с Шотландией: Такие матчи запоминаются на всю жизнь
13:11 Формула-1 Даниил Квят: Завтра все смоет, и никто не знает, что будет, когда мы вернемся на трассу
13:00 Баскетбол Антон Понкрашов: «Барселона» в Питере – когда такое было?
12:57 Футбол Актер Ефремов: Будет круто, если сборная России обыграет Бельгию
12:56 Баскетбол Жоан Пласа: Если будем думать только о Миротиче, ничего хорошего не выйдет
12:47 Баскетбол Энтони Гилл: Мы должны не уступить «Басконии» в «физике»
12:43 Баскетбол Римас Куртинайтис: У «Химок» будут хорошие шансы, если поставим «Басконию» в позиционную игру
12:43 Футбол Борис Игнатьев: Сборной России не хватало индивидуальных качеств
12:37 Формула-1 Штайнер вызван к стюардам за то, что на Гран-при России назвал судей идиотом
12:26 ММА Емельяненко – про Исмаилова: Он слабый боец. Он понимает, что проиграет
12:17 Хоккей Абрамов забросил первую шайбу в НХЛ (видео)
12:13 Футбол «Краснодар» поздравил Комличенко с дебютом за сборную России
12:06 Хоккей Вячеслав Буцаев: Создали достаточно моментов, чтобы не доводить до овертайма
12:01 Хоккей Курт Фрейзер: Две подряд победы «Куньлуня» очень важны для сплочения команды
11:52 Олимпиада Александр Карелин: Мы сами даем поводы, чтобы волки нападали на нас так аргументированно
11:46 Теннис Циципас выбил Джоковича и вышел на Медведева
11:39 Волейбол Россия победила Италию на Кубке мира в Японии
11:31 Футбол Михал Билек: В первом тайме у Казахстана были шансы забить Кипру три-четыре гола
11:24 Футбол Главный тренер сборной Кипра: В Нур-Султане было непросто России, тяжело будет и Бельгии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика