Актер Ефремов: Будет круто, если сборная России обыграет Бельгию

Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов поделился эмоциями после игры с шотландцами, а также выразил надежду, что национальная команда сумеет обыграть лидера группы – сборную Бельгии, матч с которой состоится 16 ноября.
«Голы забили прекрасные, от сборной очень хорошие впечатления, давно-давно такого не было! Пасы были хорошие, забегания и стеночки. Вообще нет никаких негативных эмоций. Хотел бы выделить тех, кого, наверное, все выделяют: Дзюба, Головин и Джикия.
Про Кипр я даже не думаю, все мысли о сборной Бельгии, хорошо бы попробовать их обыграть, это будет круто. Если мы выйдем с первого места, то будет совсем здорово. Впереди три матча, уж одно очко хотя бы с Сан-Марино мы точно добудем», – цитирует Ефремова Sport24.ru.
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий «Ак Барс» уничтожил «Локомотив». Месть Квартальнова оказалась страшной Первый визит Дмитрия Квартальнова в Ярославль после ухода из «Локомотива». 08.10.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Адесанья вырубил Уиттакера и стал чемпионом. Лучшие моменты турнира UFC 243 (видео) В Мельбурне (Австралия) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 243. 06.10.2019 09:30 ММА Ващенко Сергей Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным Российский боксер и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.7 кг) Дмитрий Бивол рассказал о предстоящем поединке против доминиканца Ленина Кастильо. 08.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав Лужи в «Луже». Москва встретила шотландцев чисто британской погодой Атмосферный репортаж о том, что происходило перед матчем Россия – Шотландия.
10.10.2019 23:29 Футбол Зибрак Артем Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Возвращение Корешкова и Токова, юбилейный турнир в Грозном. На этой неделе в ММА скучно не будет На этой неделе пройдут несколько крупных турниров в США, России и Австралии. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках начала октября. 30.09.2019 17:00 ММА Ващенко Сергей «Верим, что в женском хоккее настанет наша эра!» Во вторник в Музее хоккейном славы прошел торжественный вечер, посвященный 25-летнему юбилею женского хоккея в России, организованный ФХР. Нам есть чем гордиться в этом сегменте лучшей в мире игры. 08.10.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай