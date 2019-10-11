Актер Ефремов: Будет круто, если сборная России обыграет Бельгию Накануне команда Станислава Черчесова разгромила коллектив из Шотландии (4:0) в матче квалификации Евро-2020.

Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов поделился эмоциями после игры с шотландцами, а также выразил надежду, что национальная команда сумеет обыграть лидера группы – сборную Бельгии, матч с которой состоится 16 ноября.

«Голы забили прекрасные, от сборной очень хорошие впечатления, давно-давно такого не было! Пасы были хорошие, забегания и стеночки. Вообще нет никаких негативных эмоций. Хотел бы выделить тех, кого, наверное, все выделяют: Дзюба, Головин и Джикия.

Про Кипр я даже не думаю, все мысли о сборной Бельгии, хорошо бы попробовать их обыграть, это будет круто. Если мы выйдем с первого места, то будет совсем здорово. Впереди три матча, уж одно очко хотя бы с Сан-Марино мы точно добудем», – цитирует Ефремова Sport24.ru.