Щенников приступил к тренировкам в общей группе Защитник ЦСКА восстановился после травмы лодыжки.

ЦСКА приступил к тренировкам и подготовке к матчу 13-го тура премьер-лиги с «Уфой», сообщает официальный сайт клуба.

В четверг вечером в общей группе провел тренировку защитник Георгий Щенников, который восстановился после травмы лодыжки. В нынешнем сезоне 28-летний игрок обороны пока не провел ни одного матча.

Другой защитник – Хердур Магнуссон, – получивший травму в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2), занимался по индивидуальной программе.

Тренерский штаб Виктора Гончаренко на время международной паузы привлек к тренировкам еще нескольких игроков молодежной команды – Тиграна Аванесяна, Антона Крачковского и Данилу Янова.

В понедельник ЦСКА проведет контрольный матч с «Коломной» на стадионе «Октябрь». Начало игры – 14:00 (мск).

Матч 13-го тура «Уфа» – ЦСКА пройдет 20 октября на стадионе «Нефтяник». Начало – 14:00 (мск).