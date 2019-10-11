Еременко и Мамаев тренировались в общей группе

Игроки «Ростова» провели первую тренировку после выходных, которые команда получила после победы над ЦСКА (3:1) в матче 12-го тура премьер-лиги на «ВЭБ Арене» в Москве.
В пятницу желто-синие вернулись на базу: игроки позанимались в тренажерном зале и на запасном поле стадиона «Олимп-2».
В общей группе тренировались полузащитники Роман Еременко, который пропустил матч с ЦСКА из-за недомогания, Павел Мамаев, и форвард Бьорн Сигурдарсон.
Напомним, матч «Зенит» – «Ростов» пройдет 19 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 19:00 (мск).
После 12 туров обе команды набрали по 26 очков и вместе с «Локомотивом» и «Краснодаром» возглавляют турнирную таблицу.
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