Михаил Галактионов: Думаю, результат в матче с Польшей закономерен - Советский спорт
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11 октября 2019 21:53Футбол

Михаил Галактионов: Думаю, результат в матче с Польшей закономерен

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 с командой Польши (2:2).

– Что касается результата, то мы настраивались на победу. Но по тому, как складывалась игра, ничья принесла нам очко в копилку. Шаг за шагом мы двигаемся, набирая очки. Это приятно. Конечно, не хочется терять золотые очки, но надо признать, что сборная Польши действительно очень сильная команда, у которой, как и у нас, есть хорошие футболисты. Думаю, результат закономерен, – приводит слова специалиста пресс-служба РФС.

После этой игры российская команда, имея в активе пять очков, расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 5. В следующем матче турнира сборная России в гостях сыграет с Эстонией.

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