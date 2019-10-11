Магомед-Шапи Сулейманов: Не скажу, что поляки чем-то удивили, думаю, мы играли лучше Нападающий молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 с командой Польши (2:2).

- Игра получилась хорошая. Надеюсь, мы смогли порадовать болельщиков. Сборная Польши — очень серьезная команда. На мой взгляд, мы были ближе к победе, но это футбол. 2:2 тоже неплохой результат для нас. Так что двигаемся дальше. Совсем скоро сыграем с Эстонией, поэтому надо поскорее забыть эту встречу и двигаться дальше.

Я не скажу, что поляки чем-то удивили. Забили они, воспользовавшись нашими ошибками: в первом голе получился рикошет от нашего защитника, а на 45-й минуте случился обрез. Я думаю, мы играли лучше, у нас было моментов. Мы ожидали, что игра будет тяжелая, - передает слова Сулейманова пресс-служба РФС.

Добавим, что после этой игры российская команда, имея в активе пять очков, расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 5. В следующем матче турнира сборная России в гостях сыграет с Эстонией.