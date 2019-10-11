Федор Чалов: В гостях постараемся обыграть поляков

- Федор, у вас был отличный момент во втором тайме? Почему не забили?
- Момент был хороший, да, надо было забивать, но не получилось, ничего страшного. Забью в следующий раз. Самое главное, что смогли дожать и забить в концовке, взять довольно важное очко для нас. Я думаю, в гостях постараемся обыграть поляков.
- Почему так тяжело было взломать оборону сборной Польши?
- Не соглашусь, что было очень сложно. У нас было достаточное количество хороших моментов. Надо было их реализовывать. Пропустили из-за своих ошибок, после чего поляки опустились ниже, поэтому такую оборону было тяжелее вскрыть.
- Довольны ничейным результатом?
- Конечно, здорово, что смогли отыграться, но мы хотели выиграть сегодня, - передает слова Чалова пресс-служба РФС.
Добавим, что после этой игры российская команда, имея в активе пять очков, расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 5. В следующем матче турнира сборная России в гостях сыграет с Эстонией.