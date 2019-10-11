Федор Чалов: В гостях постараемся обыграть поляков Нападающий молодежной сборной России Федор Чалов прокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 с командой Польши (2:2).

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- Федор, у вас был отличный момент во втором тайме? Почему не забили?

- Момент был хороший, да, надо было забивать, но не получилось, ничего страшного. Забью в следующий раз. Самое главное, что смогли дожать и забить в концовке, взять довольно важное очко для нас. Я думаю, в гостях постараемся обыграть поляков.

- Почему так тяжело было взломать оборону сборной Польши?

- Не соглашусь, что было очень сложно. У нас было достаточное количество хороших моментов. Надо было их реализовывать. Пропустили из-за своих ошибок, после чего поляки опустились ниже, поэтому такую оборону было тяжелее вскрыть.

- Довольны ничейным результатом?

- Конечно, здорово, что смогли отыграться, но мы хотели выиграть сегодня, - передает слова Чалова пресс-служба РФС.

Добавим, что после этой игры российская команда, имея в активе пять очков, расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 5. В следующем матче турнира сборная России в гостях сыграет с Эстонией.