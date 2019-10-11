Даниил Уткин: В Эстонию поедем за победой Полузащитник молодежной сборной России Даниил Уткин прокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 с командой Польши (2:2).

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- Здорово, что мы смогли отыграться, показать характер. Мы больше владели мячом, больше создавали моментов. Как мне кажется, соперника переиграли, но на своих ошибках пропустили обидные голы. На этим надо поработать.

С каким настроением команда отправляется в Эстонию? Спасли игру, это здорово. Настрой будет боевой. Поедем за победой, - передает слова Уткина пресс-служба РФС.

Добавим, что после этой игры российская команда, имея в активе пять очков, расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 5. В следующем матче турнира сборная России в гостях сыграет с Эстонией.