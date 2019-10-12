Андрей Шевченко: Теперь нас ждет принципиальный матч с Португалией

- Моя главная задача - выйти на Евро. Теперь нас ждет принципиальный матч с Португалией. Мне хочется, чтобы команда хорошо сыграла. Это совершенно другого класса соперник. И будет другой настрой у ребят. Важно показать хороший футбол. Тем более, будем играть в Киеве, где уже давно не было наших матчей. Больше чем уверен - нас ждет отличная поддержка, - приводит слова, - цитирует Шевченко пресс-служба УЕФА.
Напомним, что после шести туров сборная Украины набрала 16 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице группы В. В оставшихся матчах квалификационного раунда украинская команда сыграет против Португалии (14 октября) и Сербии (17 ноября).
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